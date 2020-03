Manchester United va payer le staff d'Old Trafford même sans matchs !

Superbe geste de Manchester United, qui a décidé de payer le staff déployé lors des rencontres à domicile même si celles-ci n'ont pas lieu.

Old Trafford doit encore accueillir quatre rencontres avant la fin de la saison de Premier League ; si les instances footballistiques anglaises espèrent encore disputer celle-ci jusqu'à son terme, c'est pour l'instant chômage technique pour le staff déployé par les clubs les jours de matchs. À Manchester United, cela implique 3000 personnes et 1 million d'euros de dépense.

Et pour que ces 3000 personnes ne se retrouvent pas dépourvues, les Red Devils ont pris une belle décision : que ces matchs soient joués ou non, le staff prévu pour les jours de match sera payé normalement (et aux dates prévues initialement, même si les rencontres sont postposées). "Ce geste de bonne volonté représente la volonté du club de réduire l'incertitude financière à laquelle font face ses employés, et la reconnaissance du rôle crucial qu'ils jouent dans l'offre de services aux supporters", a déclaré le club via un communiqué.