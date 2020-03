Prêté par Bruges, il cartonne aux Pays-Bas, au point d'être transféré définitivement?

En panne de temps de jeu en Belgique, Jellert Van landschoot a trouvé ce qu'il cherchait en deuxième division néerlandaise. Mais il n'est pas encore sûr de pouvoir y poursuivre son aventure.

Formé à Bruges et prêté à OHL la saison dernière, Jellert van Landschoot a véritablement éclaté cette saison avec le NEC Nimègue. Devenu titulaire indiscutable dans l'entrejeu du club néerlandais, il a inscrit quatre buts et distillé six assists en championnat, depuis le début de la saison.

Au point de convaincre sa direction? Le NEC Nimègue possède une option d'achat et serait prêt à la lever. Mais... "La période qui vient sera décisive. Car on saura si on se dirige plus vers la EersteDivisie ou la EreDivisie pour la saison prochaine. De cette question dépendra sans doute la possibilité de lever l'option d'achat ou pas", explique le président du club Wilco van Schaik, à ForzaNEC.