Romelu Lukaku raconte le perfectionnisme d'Antonio Conte: "La première fois que ça m'arrivait"

Le courant passe bien entre les deux hommes, mais Romelu Lukaku le sait: la moindre de ses erreurs sera décortiquée par Antonio Conte...

Si Romelu Lukaku a trouvé grâce aux yeux de son coach depuis le début de saison, il a droit, comme tous ses équipiers à certains sermons. Il le raconte dans une interview accordée à l'ancien attaquant d'Arsenal Ian Wright, diffusée sur Youtube.

"Après chaque match, nous avons une session vidéo et tu n'as pas l'occasion de t'endormir", sourit le Diable. "Devant tout le monde, il (Antonio Conte) te fait remarquer si tu étais dans une mauvaise position, ou si tu as manqué une passe."

Quelques jours plus tard, j'ai joué l'un des meilleurs matchs de ma saison.

Et c'est arrivé à Big Rom' aussi. "Il me l'a fait après le match contre le Slavia Prague. Pendant cinq minutes, devant toute l'équipe, il a parlé d'un duel que j'avais perdu contre un défenseur. (...) C'était la première fois que ça m'arrivait en dix ans de carrière", explique Romelu Lukaku.

Une méthode qui plaît toutefois au meilleur buteur des Nerazzurri. "Tu peux soit réagir en te plaignant, soit continuer à travailleur pour jouer mieux. Quelques jours plus tard, on recevait l'AC Milan et j'ai joué l'un de mes meilleurs matchs de la saison. Ces critiques devant tout le monde, m'ont rendu plus fort mentalement", conclut-il.