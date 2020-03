🎥 Souvenir: la première victoire officielle du Charleroi de Karim Belhocine

Entre Karim Belhocine et le public zébré, le mariage a fonctionné tout de suite.

C'était il y a sept mois et le souvenir est probablement toujours aussi intense dans la mémoire des les supporters du Sporting de Charleroi. Les Zèbres avaient dû attendre la troisième journée pour fêter leur première victoire en championnat. Après des partages contre la Gantoise et à Courtrai, Charleroi reçoit l'Antwerp, dans son antre.

Malgré de belles occasions de part et d'autre, il faut attendre la deuxième période pour voir le marquoir se débloquer. Refaelov répond au but d'ouverture de Mamadou Fall, mais les Zèbres ne peuvent pas et ne veulent pas en rester là. Jusqu'au boutiste, le Sporting de Charleroi arrache la victoire dans le temps additionnel grâce à... Jérémy Perbet, qui quittera le Sporting pour OHL quelques semaines plus tard.

Karim Belhocine et le Sporting de Charleroi tiennent leur première victoire de la saison. La première d'une longue et belle série: sept mois plus tard, les Zèbres ont ajouté 14 autres victoires à leur compteur en championnat pour s'incruster sur le podium de la Ppro League avant l'interruption de la compétition.