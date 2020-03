Même Rooney veut voir Liverpool champion : "Pourtant, en tant qu'ancien d'Everton et ManU ..."

Liverpool va-t-il être privé d'un titre de champion qui lui échappe depuis 30 ans ? Les Reds voient leur incroyable saison arrêtée par la crise du coronavirus. Même leur plus féroce rival, Wayne Rooney, plaide en leur faveur ...

Pourra-t-on rejouer en Angleterre (et ailleurs en Europe) ? Rien n'est moins sûr, mais les ligues européennes espèrent toujours pouvoir terminer leur saison 2019-2020. Et si c'est impossible, que faire ? L'hypothèse d'une saison blanche plane ... "Liverpool doit gagner la Premier League", affirme Wayne Rooney, éternel rival des Reds.

"Vous vous imaginez bien qu'en tant qu'Evertonian et personne ayant joué à Manchester United pendant 13 ans, une partie de moi pense que ce serait bien si la saison était annulée. Mais non ! Liverpool a été fantastique, a tant travaillé. Ils méritent ce titre. Vous imaginez devoir attendre 30 ans pour un titre et le voir vous être retiré de cette façon ? Il faut faire ce qui est juste", estime Rooney.