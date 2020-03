Le five-a-side très mancunien de Nani

Désormais actif à Orlando City, club avec lequel il a inscrit 12 buts et distillé cinq assists en 2019, pour sa première saison en MLS, Nani s'est prêté au jeu du five-a-side et, sans surprise, on retrouve presque des Red Devils et des Portugais dans son quintette.

Mais il y a tout de même deux joueurs qui n'ont jamais porté le maillot de Manchester United dans ce cinq idéal: ses compatriotes Bruno Alves et Deco. David De Gea, Paul Scholes et, bien évidemment, Cristiano Ronaldo complètent ce cinq idéal aux allures de Dream Team.

