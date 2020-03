Ultimate Quaranteam : le Standard écarte la Fiorentina et se qualifie pour le prochain tour

Après avoir battu Bolton lors du premier match, le Standard se frottait à un grand nom de la Serie A dans le tournoi virtuel.

En ces temps de confinement, l'e-sport est mis en avant par l'équipe de Leyton Orient (Angleterre) qui a lancé le tournoi Ultimate Quaranteam, une compétition virtuelle qui se joue sur FIFA 20. Avec 128 équipes en lice, le tournoi a vu cinq clubs belges prendre part : Genk, La Gantoise, Malines, Courtrai et le Standard.

Les Rouches représentés par leur e-sportif professionnel Quentin 'ShadooW', étaient donc venus à bout des Bolton Wanderers lors du premier tour. Opposé à la Fiorentina lors du second tour, ShadooW n'a pas tremblé et est parvenu à se qualifier avec un but de Lestienne en fin de rencontre.

Le Standard poursuit donc son parcours aux côtés de Genk qui avait réussi à écarter Luton Town au premier tour, et qui vient de battre ADO Den Haag (La Haye).

La Gantoise, Courtrai et Malines avaient été sortis respectivement par Mansfield Town, Manchester City et Lorient.