🎥 Un joueur de Liverpool constitue une équipe avec des objets censés représenter des joueurs

Depuis le début du confinement, le joueur des Reds publie des petites vidéos qui recueillent un large écho sur les réseaux sociaux.

James Milner a présenté son équipe type composée d'objets ou d'aliments censés représenter au mieux chaque joueur sur son compte Instagram.

Le joueur de Liverpool a placé ainsi Joe Hart dans les cages (désigné par un coeur). En défense, on retrouve Kyle Walker (symbolisé par une laisse de chien), John Terry (les chocolats à l'orange Terry's), Trevor Cherry (le yaourt à la cerise). Au milieu de terrain, David Silva (une pièce en argent, "silver" en anglais), David Batty (une batte de cricket), "Genie" Wijnaldum (une lampe de génie) et Patrik Berger (un burger). Devant, Thierry Henry (un aspirateur Henry Hoover) et Geoff Horsfield (un cheval, "horse" en anglais).

Un banc aussi

Milner a aussi désigné les remplaçants avec le gardien Brad Friedel (du pain, "bread" en anglais), Gabriel Heinze (une bouteille de ketchup), Frank Lampard (représenté lui aussi par une lampe), Ruel Fox (un renard en peluche), "Titi" Camara (une caméra), David Healy (un talon aiguille, "heel" voulant dire aiguille en anglais) et enfin Lewis Dunk (il trempe un biscuit à ce moment-là, "dunk" signifiant tremper). Et une casquette pour représenter le coach Fabio Capello.