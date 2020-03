Le monde du football changé pour des années ? "Les montants vont diminuer"

La crise du coronavirus va changer beaucoup de choses, dans le monde du football et ailleurs. Pour le président du Bayern Munich, il faudra plusieurs années avant que tout redevienne comme avant.

Uli Hoeness ne voit en effet pas les clubs reprendre le business comme si de rien n'était après cette crise mondiale et inédite. "On ne peut pas prédire l'avenir, mais je ne vois pas des transferts à 100 millions d'euros être réalisés dans un futur proche", déclare-t-il au magazine allemand Kicker.

"Les montants vont diminuer et ne reviendront pas aux montants actuels avant plusieurs années". Si la saison venait à reprendre à huis-clos, "les droits télévisés devraient garantir des rentrées aux clubs et il ne devrait pas y avoir de soucis pour la saison 2019-2020", mais le président du Bayern Munich regrette que certains souhaitent reprendre la saison. "Les questions de reports de matchs ou d'annulations de compétitions sont les moins graves dans cette situation, des médecins doivent décider de qui vit et qui meurt en Italie", assène Uli Hoeness.