🎥 Son plus bel arrêt, ses idoles : Thibaut Courtois répond aux questions de ses fans

Grâce au hashtag #AskThibaut, les supporters de Thibaut Courtois ont pu lui poser plusieurs questions sur Twitter. Questions auxquelles le joueur a pris le temps de répondre mercredi soir.

Si tu n'étais pas gardien, à quel poste jouerais-tu ? : "J'ai joué back gauche en étant jeune mais après mon but de la tête face à Valence, je pense être un attaquant aussi"

Le gardien favori de ton enfance ? : "Iker Casillas et Edwin van der Sar"

Ton meilleur moment sous le maillot du Real pour l'instant ? : "Gagner la Supercoupe d'Espagne et le Clasico à domicile !"

Qui est le plus drôle ? Diego Costa ou Eden Hazard ? : "Je pense Diego"

Ton sportif préféré sans compter les footballeurs ? : "Roger Federer"

Qu'aurais-tu aimé être si tu n'étais pas footballeur ? : "Physiothérapiste comme ma mère ou professeur de gym"

Ton plus bel arrêt ? : "Celui face à Neymar à la Coupe du monde 2018"

Que penses-tu du chocolat belge ? : "C'est le meilleur au monde"

Et une question qui divise la planète entière, la pizza avec ou sans ananas ? : "Sans, s'il vous plaît"

Thank you for all your questions! 🙌🏼 During times like these, it's important to be there for each other. 💪🏼 Stay safe and #StayAtHome. #TC13 pic.twitter.com/PeW9ZTyhe5