Après le Barça, l'Atlético Madrid annonce un plan de chômage partiel

Le club de la capitale annonce être contraint de mettre tous ses salariés ainsi que les joueurs au chômage partiel.

Après le FC Barcelone (comme évoqué ce matin), l'Atlético Madrid a annoncé que le club se met au chômage partiel, afin de sauver le club de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

Comme de nombreux clubs de football, l'Atletico risque de perdre des millions d'euros suite à la paralysie du football. De plus, Madrid est la ville d'Espagne la plus touchée par le virus, et est actuellement dans une situation de confinement complet.

Le club s'est dit "...obligé de prendre des mesures compliquées mais nécessaires, dans une situation aussi grave, dans l'unique objectif d'assurer la survie du club", comme expliqué dans le communiqué officiel partagé sur son site.