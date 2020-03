Les Malinwas font don d'une partie de la diminution de salaire acceptée par le staff technique et médical

Le Kavé indique qu'une partie de cet argent économisé sera reversée aux hôpitaux de la région. En tout, 100.025 euros seront redistribués aux services sanitaires.

La direction de Malines doit encore se réunir avec les joueurs durant le week-end. Elle espère qu'eux aussi accepteront une diminution radicale de salaire. Car, le club anversois est clair là-dessus ; pas question de les envoyer au chômage technique.

Les dirigeants du Kavé ont peur de voir leurs joueurs échapper à leur contrôle complet. Qui plus est, avencent-ils, ils n'ont pas assez côtisé que pour oser réclamer les avantages de la sécurité sociale.

