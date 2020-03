L'USG rejoint les Bhoys pour récolter des fonds au profit du CHU

Plus tôt dans la semaine, le groupe de supporters Union Bhoys, bien connu pour son engagement, avait lancé une récolte de fonds au profit du CHU Saint-Pierre.

Constatant le succès de la récolte de fonds et l'urgence de la situation, le club bruxellois a décidé de se joindre à l'action solidaire de ses supporters. L'USG fait ainsi grimper la cagnotte à 4.000 euros. Ce qui permettra à l'hôpital le plus proche, le CHU Saint-Pierre, de se procurer 10 respirateurs supplémentaires.

Face à la crise sanitaire mondiale et au manque de financement structurel dans les soins de santé, les supporters et clubs belges se mobilisent. Félicitations aux Union Bhoys et à l'USG ! "Pour sauver davantage de vies [...] En attendant, restez chez vous en toute sécurité et continuons à encourager le personnel soignant !" communique l'Union Saint-Gilloise ce vendredi après-midi.