Un joueur du PSG aurait bravé le confinement pour rentrer au pays

Après Thiago Silva, Neymar et Edinson Cavani, un autre joueur du Paris Saint-Germain aurait pris la poudre d'escampette.

Keylor Navas (33 ans, 31 matchs toutes compétitions cette saison), a-t-il quitté la France pour rentrer dans son pays, le Costa Rica, en cette période de confinement ? C’est ce qu’affirme le média ESPN ! Le portier du PSG et sa famille auraient bravé le confinement dans l’Hexagone et payé à prix d’or (on parle de 200 000 euros) un vol privé pour rentrer au pays dans la nuit du 27 mars, comme le révèle la chaîne américaine.

S’il est avéré, le départ du portier soulèvera les mêmes questions et inquiétudes que ceux de ses coéquipiers sud-américains : que se passera-t-il si la pandémie de coronavirus prend aussi de l'ampleur en Amérique du Sud et au Costa Rica (295 cas, 2 décès) ?