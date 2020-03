Neymar invite ses amis chez lui en pleine crise du coronavirus, polémique au Brésil

Le Brésilien ne s'est pas distingué de la meilleure des manières. Le joueur du PSG s'est affiché sur les réseaux sociaux avec plusieurs amis chez lui alors que le coronavirus s'étend au Brésil.

Alors que la crise du coronavirus fait des ravages et s'étend un peu dans tous les pays, les célébrités et sportifs de haut niveau ne cessent de se mobiliser pour montrer l'exemple et inciter la population à rester chez elle.

Mais certains ne montrent pas réellement l'exemple. C'est le cas de Neymar. Alors que le Brésilien avait publié un message pour sensibiliser les gens au confinement, il s'est montré avec des amis chez lui. Et ce, alors qu'il est interdit de se réunir.

Ce cliché n'a pas manqué de faire réagir la presse brésilienne qui a dénoncé le geste de joueur.