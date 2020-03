Hendrik Van Crombrugge, un départ qui ferait beaucoup de mal ... mais qui n'est pas au programme ?

Les rumeurs d'un intérêt allemand pour Hendrik Van Crombrugge fleurissent, mais également celles d'un remplaçant fantaisiste.

L'intérêt de Schalke 04 pour Hendrik Van Crombrugge était relayé voilà de longues semaines sur notre site et les sources se multipliaient : le club de la Rühr voudrait faire du portier anderlechtois le remplaçant d'Alexander Nübel, qui rejoindra le Bayern Munich en fin de saison. Maintenant, l'intérêt allemand viendrait également du FC Cologne et du Hertha Berlin. Une chose est sûre : Van Crombrugge a attiré l'attention des recruteurs après sa superbe saison.

Mais La Dernière Heure et le Nieuwsblad sont formels : l'ancien eupenois, à peine arrivé au RSCA la saison passée, ne compterait pas partir dès cet été. Devenu l'un des gardiens les plus en vue de Belgique, très impliqué dans le projet anderlechtois pour lequel Vincent Kompany l'a fait venir expressément, on imagine en effet mal que Van Crombrugge parte alors que ce projet commence à peine à prendre forme.