Le Borussia Dortmund est sur un jeune talent du Racing Genk

A 18 ans, Benjamin Nygren n'a disputé que deux rencontres en Pro League. Pourtant, les Limbourgeois ont déboursé 3,7 millions d'euros pour l'acquérir en juillet.

Un investissement sur le long terme dira-t-on certainement dans le Limbourg. Le Racing Genk possède peut-être le meilleur centre de formation de Belgique. Mais, en ce qui concerne Benjamin Nygren, Genk a profité du travail de formation de l'IFK Göteborg.

Et certaines rumeurs semblent déjà donner raison aux dirigeants limbourgeois. En effet, la presse allemande annonce, ce lundi matin, que l'ailier droit suédois intéresse fortement le Borussia Dortmund. Benjamin Nygren avait inscrit un but lors du premier match du championnat contre Courtrai. Présent lors du match suivant à Malines, on n'avait finalement plus vu Nygren de la saison.