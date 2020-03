Le message de Pep Guardiola: "Le football nous manque, mais..."

Entre sérieux et sens de l'humour, Pep Guardiola évoque le confinement et rappelle quelques consignes d'usage.

Et l'Espagnol ne cache pas que, comme beaucoup d'amateur, il est déjà en manque de ballon rond. "Le football nous manque", confirme Pep Guardiola, cité par The Sun. "Comme la vie que nous avions il y a quelques jours encore, mais maintenant, il est temps d'écouter les scientifiques, les médecins et les infirmiers", insiste-t-il.

Et le coach de Manchester City ajoute même un message d'espoir, avec un peu d'humour. "Nous sortirons de cette période plus forts, meilleurs, plus gentils et... un peu plus gros. Restez chez vous, prenez soin de vous."