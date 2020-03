Dortmund, l'Inter, Tottenham? Thomas Meunier évoque son avenir

Thomas Meunier est cité aux quatre coins d'Europe depuis plusieurs mois et il l'admet: il ne "comprend pas".

Arrivé à Paris il y a bientôt quatre ans (il avait rejoint le PSG juste après l'Euro 2016), Thomas Meunier ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En fin de contrat le 30 juin prochain, il ne cache pas que son souhait est de poursuivre l'aventure au Parc des Princes. "Mon objectif principal, c'est de rester", a-t-il encore répété dans un entretien accordé ce mardi à la RTBF. "Mais pour l'instant c'est assez calme", ajoute-t-il.

Je ne comprends pas cet engouement.

Mais le Gaumais ne s'inquiète pas trop. Il sait que si son contrat n'était pas prolongé à l'issue de la saison, il devrait trouver rapidement une nouvelle terre d'accueil. "Un joueur libre, international, qui joue dans l'équipe numéro 1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe", ironise-t-il.

Thomas Meunier est d'ailleurs cité un peu partout ces dernières semaines. Mais ça, ça l'étonne en revanche. "Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas: j'ai vu autant d'articles me liant à Tottenham ou à l'Inter... Je ne comprends pas cet engouement!"