🎥 Thibaut Courtois reprend l'entraînement... dans son jardin

Les stars du ballon rond font ce qu'elles peuvent pour entretenir la forme et la confiance, malgré le confinement.

Nouvelle démonstration avec Thibaut Courtois, qui travaille sa détente et ses réflexes, dans son jardin madrilène, avec l'appui et le soutien de ses proches. Une bonne nouvelle pour le portier du Real, qui était à l'arrêt depuis le 10 mars dernier et une déchirure aux adducteurs.

"On s'entraîne à la maison pour progressivement oublier la blessure", commente le Diable sur Instagram. "En espérant que, bientôt, nous pourrons à nouveau nous entraîner tous ensemble. Ce seraint un bon signe", conclut-il.