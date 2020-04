Waasland-Beveren met la majorité de son personnel en chômage temporaire

Déjà placé au chômage technique, le personnel de Waasland-Beveren est désormais au chômage temporaire, a communiqué le club.

Waasland-Beveren ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait en D1A : maintien ou relégation ? Tout dépendra de ce dont décide la Pro League concernant l'arrêt ou non du championnat. En attendant, le club a annoncé ce mercredi que l'ensemble de ses joueurs et de son staff technique avait été placé au chômage temporaire.

Une décision qui va à l'encontre des recommandations de la Pro League, et qui est une première en D1A. L'Excelsior Virton avait déjà opté pour le chômage temporaire en D1B. "Pour le conseil d’administration de Waasland-Beveren, la survie du club dépend également d’une bonne gestion financière. Certains frais doivent être payés alors qu’il n’y a pas (encore) de certitudes concernant les droits télé, la poursuite de la compétition actuelle, la reprise de la prochaine ainsi que les revenus liés aux tickets et aux sponsors. Le club veut aussi pouvoir jouer au football demain en respectant les conditions de la licence et le fair-play financier", communique Waasland-Beveren.