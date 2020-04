Axel Witsel définitivement conquis: "Meilleur que Romelu? On ne peut pas les comparer"

En live sur Instagram, Axel Witsel, Thierry Henry et Romelu Lukaku ont évoqué la folle saison du jeune Erling Haaland. L'occasion pour l'ancien Rouche de rappeler à quel point il est impressionné par son jeune partenaire.

"C’est un joueur fantastique. Il est encore jeune, mais il a un talent fou", insiste le Diable Rouge. Et au-delà de son talent, le phénomène norvégien est aussi un bosseur. "Il veut toujours s’entraîner et apprendre. S’il constate la moindre faiblesse, il va travailler dessus", ajoute Axel Witsel.

Il sait tout faire

Les statistiques d’Erling Haaland sont d'ailleurs là pour appuyer les compliments. "Sur ses quatre premiers matchs avec nous, il a marqué 10 buts si je ne me trompe pas: certains n’arrivent pas à un tel total sur une saison entière."

Et le Norvégien sait, en plus, presque tout faire, comme il l’a démontré à de nombreuses reprises cette saison, avec Salzbourg, puis avec Dortmund. "Tu peux lui donner un long ballon, il sait garder la balle, il sait partir en profondeur", confirme Axel Witsel. "En somme, il est meilleur que Romelu Lukaku?", interroge Thierry Henry. "On ne peut pas les comparer, restons-en là", rigole le médian de Dortmund pour conclure.