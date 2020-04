Hernan Losada n'est pas favorable à une finale retour sans public : "Ce ne serait pas juste pour l'OHL"

La finale retour de Proximus League aura-t-elle lieu entre OHL et le Beerschot ?Les Rats ont remporté le match aller 1-0 au Kiel début mars, mais le match retour n'a pas pu avoir lieu suite à la pandémie de coronavirus.

Le conseil d'administration de la Pro League a conseillé en début de semaine de ne pas reprendre le football professionnel en Belgique cette saison. Une exception pourrait être faite pour la finale retour de D1B entre OHL et le Beerschot, tout comme pour la finale de la Coupe de Belgique. Mais pour l'instant, Losada et ses troupes devront attendre et voir ce qu'il se passe.

"Une décision a déjà été prise pour les séries amateurs (elles ont été définitivement stoppées, ndlr), mais nous devons attendre de voir ce qu'ils décideront pour la D1A et D1B. En attendant, nous devons essayer de garder nos joueurs aussi affûtés mentalement et physiquement que possible. Bien sûr, ce ne sera pas comme il y a quatre ou cinq semaines, quand nous étions vraiment au top. L'élan s'est brisé et il faut maintenant reconstruire à partir de zéro", a souligné l'Argentin dans des propos relayés par Sporza

Si la finale retour de D1B aura lieu à Den Dreef, il semble y avoir de fortes chances qu'elle se dispute à huis clos. Losada n'est pas d'accord. "Il faut faire la distinction entre un match de championnat et une finale. Maintenant, c'est une finale, et il me semble un peu bizarre de la faire sans public. Ce ne serait pas non plus juste pour Louvain. La Pro League doit y réfléchir sérieusement".

Enfin, Losada a brièvement réagi au scénario qui circule concernant une D1A avec 18 équipes la saison prochaine. OHL et le Beerschot seraient tous les deux promus. "Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit à ce sujet. Il y a suffisamment de gens intelligents à la Pro League pour trouver une solution."