Sébastien Dewaest évoque son avenir à Genk : "Un transfert à l'étranger me plaît"

Comptant parmi les meilleurs joueurs à son poste en Pro League, Sébastien Dewaest s'est exprimé sur son avenir à Genk.

Auteur d'une excellente saison avec Genk, Sébastien Dewaest est devenu l'un des meilleurs défenseurs de Pro League. Avec 31 matchs joués et 5 buts au compteur, le joueur de 28 ans a de quoi attirer les convoitises sur le marché des transferts.

Interrogé sur son futur par L'Avenir, l'ancien du Sporting Charleroi s'est dit intéressé par un éventuel nouveau challenge à l'étranger. "Un transfert à l'étranger me plaît, je dois certainement y penser. Après tout, beaucoup de choses entrent en jeu. Le projet sportif d'un club intéressé doit être intéressant. Mais l'aspect familial est aussi important pour moi. J'ai maintenant une fille, donc je ne vais pas simplement partir."

Pour autant, le capitaine des Bleu et Blanc n'envisage pas de quitter le club limbourgeois, au sein duquel il se sent bien. "Je joue à Genk depuis cinq ans maintenant et je suis sous contrat depuis quatre ans. Vous remarquez que je ne suis certainement pas pressé de quitter ce club."