Vincent Kompany réaffirme ses ambitions avec le Sporting : "Nous ne sommes en concurrence avec personne"

Dans le cadre d'une visio conférence réalisée aux côtés de Karen Van Eetvelt hier après-midi, Vincent Kompany a clairement affiché ses ambitions avec le Sporting.

Auteur d'une saison décevante, Anderlecht n'aura pas réussi son pari de participer aux PO1. Alors que les attentes étaient grandes autour du projet mis en place par Vincent Kompany, c'est finalement la déception qui prédomine à l'heure actuelle chez l'ensemble des supporters des Mauves.

Au cours d'un entretien réalisé en visio avec Karen Van Eetvelt, le capitaine Vincent Kompany a tenu à réaffirmer ses ambitions avec le Sporting dans des propos relayés par la RTBF. De plus, malgré la rivalité qui oppose les deux clubs, l'ancien joueur de Manchester City a tenu à féliciter le Club de Bruges qu'il considère comme "le champion légitime".

"Le Club Brugeois est naturellement le champion légitime et chapeau pour le travail réalisé par Philippe Clement, mais je redis à nos supporters et à nos joueurs que nous ne sommes en concurrence avec personne. Le RSC Anderlecht ne doit rivaliser qu’avec lui-même. J'ai l'ambition de former à terme l'une des meilleures équipes que le club ait connues jusqu’à présent. Si nous gagnons ce duel avec nous-mêmes, nous retournerons automatiquement à la place qui est la nôtre."