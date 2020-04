José Mourinho et plusieurs joueurs de Tottenham font polémique pour non-respect de la distanciation sociale

Polémique en Angleterre : plusieurs joueurs de Tottenham et leur entraîneur José Mourinho ont été vus en train de s'entraîner sans tenir vraiment compte des notions de distanciation sociale !

Ils n'ont pas été des plus discrets : José Mourinho et plusieurs joueurs de Tottenham ont été surpris et filmés par des passants en train de s'entraîner aux alentours de Hadley Common, un parc public du nord de Londres. Et ni le Portugais ni les Spurs présents ne respectaient vraiment les notions de distanciation sociale, comme le rapporte le Daily Mail. Une affaire qui fait évidemment grand bruit à l'heure où l'Angleterre est plongée dans le chaos en raison du coronavirus, le Premier Ministre Boris Johnson ayant même été admis cette semaine aux soins intensifs.

La direction de Tottenham n'est pas restée les bras croisés : le club a été forcé de réagir publiquement suite au tollé, rappelant à ses joueurs qu'ils étaient tenus de respecter la distanciation sociale lorsqu'ils faisaient de l'exercice en plein air.