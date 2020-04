Gianni Infantino définit la ligne que va suivre la FIFA pendant la crise sanitaire

Le président de la FIFA Gianni Infantino a adressé un message aux associations membres d'instance du football mondial dans lequel il a défini ses priorités pour soutenir le football pendant la crise du coronavirus et au-delà.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino a adressé un message vidéo aux 211 associations membres de l'instance dans lequel il a défini trois priorités immédiates afin de soutenir le football pendant la crise du coronavirus et au-delà.

"Notre principe fondamental, que nous appliquerons à nos compétitions et que nous vous encourageons à suivre est simple, la santé avant tout. Je ne saurais trop insister sur ce point. Aucun match, aucune compétition, aucun Championnat ne mérite qu'on lui sacrifie ne serait-ce qu'une vie. Où que vous vous trouviez, ceci doit être parfaitement clair dans votre esprit. Il serait totalement irresponsable de reprendre les compétitions si la situation n'est pas sécurisée à cent pour cent", a-t-il expliqué.

"En ce qui concerne le fonds d'aide d'urgence (...) La FIFA jouit d'une bonne réputation sur les marchés financiers, ce qui nous a permis de consolider des bases saines, en constituant d'importantes réserves. Mais ces réserves ne nous appartiennent pas. Cet argent, c'est l'argent du football. Quand le football va mal, nous devons réfléchir à l'aide que nous pouvons lui apporter... C'est notre responsabilité et notre devoir", a poursuivi Infantino, qui a fait savoir qu'une série de consultations étaient actuellement menées pour évaluer l'impact financier pour le football et préparer une réponse adaptée, à l'aide d'un fonds doté d'une structure de gouvernance indépendante. "Vous ne serez jamais seuls... Chacun saura où va l'argent. Et, surtout, vous saurez pourquoi ces sommes sont affectées ici ou là", a souligné l'Italien.

Il a également insisté sur la nécessité de trouver le bon équilibre entre la protection des équipes nationales et celle des clubs, notamment dans le cadre du calendrier international des matchs. Pour ce qui est des contrats des joueurs et de l'aspect juridique des périodes de transferts, la flexibilité et le bon sens devront prévaloir. Enfin, des analyses seront nécessaires pour aider les associations membres grâce au fonds d'aide d'urgence.