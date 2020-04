Lionel Messi balaie les rumeurs d'un départ pour la Serie A

L'Inter Milan ne cache pas ses ambitions d'attirer Lionel Messi en Lombardie, mais l'Argentin a tempéré leurs ardeurs.

En début de semaine, l'ancien président (et aujourd'hui conseiller) de l'Inter Milan Massimo Moratti affirmait ainsi que l'Inter Milan avait désormais le droit de rêver à la venue de Lionel Messi, au vu des circonstances qui allaient chambouler le paysage du football européen. Et d'après la radio argentine TNT, ce n'était pas une promesse en l'air : l'Inter poussait réellement pour faire venir la Pulga en Lombardie.

Mais, chose rare, le joueur lui-même s'est exprimé sur le sujet. Via les réseaux sociaux, Lionel Messi a balayé ces rumeurs : "Mensonge n°1 et mensonge n°2", lance-t-il au sujet de TNT Sports, qui avait également affirmé récemment que Newell's Old Boys, club formateur de Messi, tentait de faire revenir le Ballon d'Or. "Ce qu'ils ont dit au sujet de Newell's était faux également. Heureusement que personne ne les croit