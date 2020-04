Mesut Özil préférait le Barça mais il a expliqué pourquoi il a rejoint le Real Madrid

Le meneur de jeu d'Arsenal a raconté comment José Mourinho l'a convaincu de rejoindre la Casa Blanca alors qu'il souhaitait jouer pour le club blaugrana.

Dans une interview accordée à Marca, Mesut Özil est revenu sur sa signature au Real Madrid à l'été 2010. L'Allemand a avoué qu'il était convoité par plusieurs clubs et que sa préférence allait au FC Barcelone jusqu'à ce que José Mourinho fasse irruption dans le dossier.

"Après le Mondial 2010, le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich et Manchester United me voulaient. Mon souhait était de rejoindre le Barça, c’était mon club préféré, aucune autre équipe n’a joué un aussi beau football que ce club. Je pensais que je signerais en faveur de Barcelone. Mais Pep Guardiola ne m’a pas fait savoir qu’il m’appréciait. Son absence m’a rendu méfiant. Ils disaient qu’il était en vacances", a expliqué le joueur des Gunners.

"Mon idole Zinedine Zidane"

"Mourinho était très convaincant. Affable. Et insistant. C’était l’opposé du coach barcelonais. J’ai donc décidé de rejoindre José Mourinho et le Real Madrid. J'étais vraiment nerveux, mais aussi heureux et reconnaissant que le Real Madrid soit un si bon club ... J'avais rêvé d'y jouer parce que mon idole Zinedine Zidane l'avait fait. Lorsque vous êtes nouveau dans le vestiaire, vous êtes un peu calme et nerveux au sujet des grands footballeurs qui étaient là dans ce grand club. J'étais particulièrement nerveux quand j'ai rencontré Zidane, c'était un grand moment pour moi", a ajouté l'Allemand.

Özil est également revenu sur les coulisses de son départ du Real Madrid. "Quitter le Real Madrid a été la décision la plus difficile de ma vie. Je rêvais de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid. Mon étape n'était pas terminée. Mon père n'est pas parfait et les négociations ont été formidables pour lui. Ce n'était pas de la cupidité, nous lui avons demandé ce que nous considérions comme juste et il ne nous l'a pas donné. Être têtu avec Florentino n'est pas la meilleure chose", a conclu Özil.