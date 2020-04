Unai Emery va-t-il rebondir en Serie A ?

L'ancien entraîneur d'Arsenal Unai Emery, libre depuis son licenciement en novembre dernier, pourrait devenir le nouvel entraîneur de l'AC Milan.

D'après Sky Sports, l'AC Milan envisagerait Unai Emery (48 ans) comme successeur potentiel de Stefano Pioli, qui ne devrait pas faire de vieux os en Lombardie. Ivan Gazidis, directeur général de l'AC Milan, occupait la même fonction à Arsenal en 2018 et était derrière l'arrivée d'Emery chez les Gunners.

L'AC Milan était 7e de Serie A au moment de l'arrêt de la compétition pour cause de pandémie de coronavirus (et donc hors des places européennes). Unai Emery ne serait pas le seul nom envisagé pour diriger les Rossoneri : Ralf Rangnick et Luciano Spalletti sont également cités.