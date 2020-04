Les Rangers exigent la démission immédiate de l'homme fort de la Ligue écossaise

La direction des Rangers va attaquer le directeur général de la SPFL, Neil Doncaster, qu'elle accuse de corruption déterminante pour le futur du football professionnel écossais.

Selon l'un des deux clubs mythiques basés à Glasgow, la Ligue du football professionnel écossais aurait été influencée lors du dernier vote. Pourtant, celui-ci était essentiel puisqu'il concernait le sort des championnats professionnels écossais. Etait donc également en jeu les noms des montants et descendants, en cas d'arrêt définitif des championnats.

Les Rangers estiment que des faits de corruption évidents ont eu lieu. Ils détaillent, sur leur site internet : "Les Rangers ne seront pas réduits au silence. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de tous les clubs et supporters écossais que ces preuves, qui sont alarmantes, soient traitées le plus rapidement possible. La confusion lors des votes et les preuves que nous possédons soulèvent de sérieuses questions concernant la gouvernance de la SPFL." Les Gers veulent la démission immédiate de Neil Doncaster. La SPFL n'a pas encore communiqué sa réponse à de telles accusations.