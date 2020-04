Ognjen Vranjes prêt à faciliter la tâche de Michael Verschueren: "Si ça ne tenait qu'à moi, je signe"

De nombreux joueurs prêtés devraient revenir l'été prochain à Anderlecht et Michael Verschueren devra notamment trouver une solution pour Ognjen Vranjes.

Mais le Bosnien pourrait simplifier la tâche du directeur sportif du Sporting d'Anderlecht. Prêté cette saison à l'AEK Athènes, Ognjen Vranjes aimerait prolonger son séjour en Grèce. Mais il n'a pas son sort entre les mains. "Quand la saison sera terminée, je dois revenir en Belgique", explique-t-il dans les médias bosniens.

"Et je ne peux rien dire à propos de mon avenir, car c'est Anderlecht qui décide", ajoute le défenseur qui aura encore, à l'issue de la saison, deux ans de contrat avec le Sporting. "Si ça ne tenait qu'à moi, je signerais demain avec l'AEK. Je me sens chez moi à Athènes. Je veux y finir ma carrière et après ma carrière sera terminée, je veux y vivre." Reste à voir si les deux clubs trouveront un terrain d'entente.