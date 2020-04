Jan Vertonghen intéresse de nombreux clubs italiens

Jan Vertonghen semble se rapprocher de la sortie à Tottenham : le défenseur central intéresse plusieurs clubs, notamment en Italie ...

On le sait, Jan Vertonghen (32 ans) est en fin de contrat à Tottenham et plusieurs clubs sont sur la brèche pour l'attirer : alors que la Belgique en rêve déjà, l'Ajax Amsterdam a également fait part de son intérêt ... et plusieurs clubs du top européen, Vertonghen restant une référence à son poste. En Serie A, l'Inter Milan et le Napoli avaient déjà été cités.

Et désormais, le Daily Mail fait de Jan Vertonghen la cible de l'AS Rome. Ce serait au cas où Chris Smalling, qui a conquis la capitale italienne, ne pourrait pas rester après son prêt en provenance de Manchester United. Vertonghen serait une solution gratuite et expérimentée ...