Jess Thorup: "Si on me demande aujourd'hui, je signe tout de suite"

Arrivé dans le courant de la saison dernière, Jess Thorup avait essuyé pas mal de critiques à l'issue de sa première saison gantoise. Mais un an plus tard la situation a radicalement changé.

Parce que les Buffalos ont brillé depuis le coup d'envoi de la saison. Tant sur la scène européenne que sur la scène belge d'ailleurs. Et on n'imagine pas Gand démarrer la prochaine saison avec un autre coach que le Danois.

Il reste d'ailleurs un an de contrat à Jess Thorup. Mais il ne dirait pas non à une prolongation. "Je ne suis pas maître de mon destin", répond-il à Bold. "Ce sont les résultats qui détermineront la suite je pense. (...) Mais si on me demande de prolonger aujourd'hui, je dirais oui sans hésiter. Mais dans le foot, on ne sait jamais de quoi demain sera fait."