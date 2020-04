Mauro Icardi de retour dans son club ? "Je ne sais pas, je ne pense pas"

L'attaquant argentin a planté 20 buts avec le PSG cette saison. Le prêt terminé, l'Inter Milan, à qui il appartient toujours, ne songe pas pour autant le faire revenir.

La clause de contrat entre le PSG et l'Inter comprend une option d'achat à hauteur de 60 millions d'euros. A en croire les propos du Vice-Président du club milanais Javier Zanetti, rapportés par ESPN, les Nerazzurri ne semblent pas fort motivés à le faire revenir : "Je ne sais pas encore, mais je ne pense qu'on le fera revenir. Pour le moment, je vous avoue qu'on pense plus à la santé des gens qu'au prochain mercato".

Il faut dire que l'Inter a trouvé en Lukaku et Lautaro Martinez deux buteurs performants. Les Parisiens, eux, sont intéressés par lever l'option d'achat et débourser 60 millions d'euros pour acquérir définitivement l'attaquant de 27 ans. Seulement, la femme et agent du buteur, Wanda Mara, n'est pas de cet avis ; elle souhaite retourner en Italie.