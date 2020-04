🎥 Drame d'Hillsborough : Klopp et Henderson adressent un message aux familles des victimes

En raison de l'épidémie du coronavirus, le service commémoratif pour les victimes de la catastrophe d'Hillsborough a été reporté.

Dans une vidéo, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool s'est adressé aux familles des victimes : "Aujourd’hui est la date la plus importante pour notre club de football chaque année. Il était prévu que nous soyons ensemble à Anfield, mais ce n’est pas possible, la seule chose dont nous pouvons nous assurer, c’est que nous sommes dans les pensées les uns des autres », a souligné l’entraîneur allemand.

"Croyez-moi, vous avez nos pensées, vous avez nos prières et surtout vous avez notre amour. Vous ne marcherez jamais seuls."

Jordan Henderson, capitaine des Reds, a lui aussi envoyé un message : "Aujourd’hui était un jour où, en tant que club, nous étions tous sensés être réunis à Anfield pour honorer la vie de 96 personnes qui sont allées voir un match de football et ne sont jamais revenues à la maison".

.@JHenderson has sent a message on behalf of the Liverpool squad to all those affected by the Hillsborough tragedy, on the 31st anniversary. pic.twitter.com/8Pol1J0RA2