Un club de Premier League aurait ciblé un Diable Rouge et un joueur de Pro League pour son mercato !

A l'aube d'un nouveau projet, Newcastle aurait coché les noms de Emmanuel Dennis et Dries Mertens pour renforcer son effectif la saison prochaine.

Alors que Newcastle devrait bientôt être vendu à un consortium saoudien, soutenu par un prince héritier, pour plus de 300 millions d'euros, les futurs propriétaires ont déjà commencé à prospecter sur le marché des transferts.

En effet, d'après les informations de Manu Lonjon, journaliste pour Yahoo Sport, ces derniers auraient d'ores et déjà envoyé des émissaires pour se renseigner sur les situations de Emmanuel Dennis et Dries Mertens en vue d'un transfert dans quelques mois. Si le premier semble être une piste accessible pour les Magpies, le second devrait recevoir de nombreuses offres cet été et un départ à Newcastle semble peu probable...