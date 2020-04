Quand El-Hadji Diouf continue de chambrer l'Équipe de France

L'ancien attaquant n'a pas oublié France-Sénégal 2002 et chambre encore les Bleus après leur défaite face aux Lions.

Lors du Mondial 2002, la France avait chuté 1-0 face au Sénégal avant de se faire sortir dès les poules sans même inscrire le moindre but. L'ancien international sénégalais El-Haji Diouf est revenu sur ce match.

"Le Sénégal a obtenu deux fois son indépendance, une fois avec De Gaulle, et on l’a prise une deuxième fois en battant la France", a lâché Diouf au micro de RMC ce mercredi soir. On m’envoie encore des messages le 31 mai."

L'ancien joueur de Liverpool concède tout de même que cette équipe du Sénégal doit beaucoup à la formation française. "Regardez la compo, on a tous étés formés en France !", a souligné celui qui avait atteint les quarts de finale du Mondial 2002 avec les Lions de la Téranga.