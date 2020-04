🎥 Une masterclass de KDB, mais la porte pour City: un quart de finale de Ligue des Champions inoubliable

Il y a tout juste un an, City et Tottenham nous offraient l'un des matchs les plus fous de la Ligue des Champions 2018-2019.

La claque infligée par l'Ajax au Real ou les demi-finales retour renversantes de Liverpool contre le Barça à Anfield et de Tottenham à l'Ajax: la campagne 2018-2019 de Ligue des Champions n'aura pas été avare en scénarios improbables. Mais le match entre Tottenham et Manchester City gardera tout de même une place à part dans l'historique de cette folle campagne européenne. Sept buts, le VAR et les Spurs en demies Battus à l'aller (1-0), les Cityzens avaient promis une chaude réception à leurs invités du jour. Le match s'est d'ailleurs emballé dès le coup d'envoi avec quatre buts (deux pour chaque équipe) dans le premier quart d'heure. Accrochés par des Spurs volontaires, les hommes de Pep Guardiola, emmenés par un Kevin De Bruyne magistral, homme du match avec trois assists, pensaient pourtant avoir fait le plus dur à l'heure de jeu, grâce au 4-2 inscrit par Sergio Agüero. Mais c'était sans compter sur la montée au jeu décisive de Fernando Llorente. Très peu utilisé par Mauricio Pocchettino la saison dernière, l'Espagnol inscrivait ce soir-là le troisième et dernier but de sa saison: un but qui allait envoyer les Spurs dans le dernier carré de la C1. Car malgré le rush final des Sky Blues et un dernier but de Raheem Sterling annulé par le VAR, c'est bien Tottenham qui a assuré, au terme de cette rencontre légendaire, son ticket pour les demi-finales.