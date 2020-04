Des retrouvailles pour Timmy Simons à Zulte Waregem: "Aider Oli à battre mon record"

Pour la première fois en 20 ans, Timmy Simons va officier dans un autre club que Bruges. Mais il retrouvera à Zulte Waregem quelques connaissances.

Si c'est avec Lommel qu'il avait fait ses premiers pas en championnat, c'est à Bruges que Timmy Simons a connu ses premières heures de gloire au plus haut niveau. Arrivé en 2000, l'ancien Diable Rouge n'a ensuite plus connu d'autre club belge. Il était passé par les Pays-Bas et l'Allemagne, avant de revenir terminer sa carrière à Bruges.

Pour la première fois depuis 20 ans, Timmy Simons va donc apporter son expérience à un autre club belge. Mais il y retrouvera quelques connaissances. "Ce sera chouette de retrouver Jelle Vossen", explique par exemple l'ancien Diable Rouge à Sporza. J'ai toujours aimé collaborer avec lui. D'abord en tant que joueur, mais aussi en tant qu'adjoint", insiste-t-il.

Le record de Timmy dans le viseur d'Oli?

Mais le Soulier d'Or 2002 croisera aussi, à Zulte Waregem, Olivier Deschacht. Un joueur qui a côtoyé chez les Diables Rouges et qu'il a surtout affronté à de maintes reprises en Pro League. L'ancien Mauve pourrait d'ailleurs battre le record de longévité de Timmy Simons devenu, le 20 mai 2018, le plus vieux joueur à fouler une pelouse de Pro League.

"Peut-être qu'il le battra et je vais en tout cas tout faire pour l'aider à y arriver", insiste le nouvel adjoint de Francky Dury. Mais pour battre ce record (fixé à 41 ans, 2 mois et 14 jours), OIivier Deschacht, qui vient de prolonger d'un an avec le Essevée, devra encore ajouter une autre saison à son tableau de chasse.