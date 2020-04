Il a goûté la Pro League à 17 ans, il en veut désormais encore plus

Même plus d'un an après, le jeune Hurlu n'a pas oublié les sensations qui étaient les siennes lors de ses toutes premières minutes en Pro League en fin de saison dernière. De bons souvenirs que Matheo Vroman espère revivre dès la saison prochaine.

C’est le 2 avril 2019 au Canonnier, lors d’un match de playoffs 2 contre l’Union Saint-Gilloise que Mathéo Vroman avait grappillé ses sept premières minutes de jeu avec le noyau A de l’Excel Mouscron. Une semaine plus tard, contre le Cercle de Bruges, Bernd Storck lui offrait sa première titularisation.

Les souvenirs de la première: "D'abord le stress, ensuite le plaisir"

Un samedi soir inoubliable pour le jeune Français, formé au Futurosport. "Je ne m’y attendais pas à l’époque et il y avait un peu de stress. Mais, une fois sur le terrain, ce stress est vite parti pour faire place au plaisir du jeu", se souvient-il.

Un an plus tard, son aventure s’est compliquée avec Mouscron. Une blessure au genou a d’ailleurs mis fin à sa saison fin décembre. Mais il l’affirme : sa revalidation se passe bien. "Malgré le confinement, je continue à avancer et on est dans les temps qu’on s’était fixé avec les médecins et le kiné."

"Saisir chaque occasion"

L’objectif est désormais clair pour Matheo Vroman : être prêt dès la reprise des entraînements pour préparer la nouvelle saison qui arrive. « Je veux être prêt et pouvoir me montrer dès le début de saison. Je souhaite montrer au coach ce que je peux apporter et pourquoi pas essayer de gagner ma place dans l’effectif."

Il a en tout cas bien l’intention de faire ses gammes à Mouscron avant de, pourquoi pas, rêver plus haut ? "Je ne me tracasse pas par les problèmes de licence, je fais confiance au club et j’espère , bien entendu, m’imposer à Mouscron. Il faudra saisir chaque occasion que le coach m’offrira pour me mettre en évidence et montrer mes qualités et pourquoi pas, ensuite en profiter pour aller chercher plus haut."