Mondial 2018: Didier Deschamps est revenu sur la demi-finale contre la Belgique : "Énervé de voir mon équipe jouer si bas"

Le sélectionneur de l'équipe de France a évoqué le sacre mondial des siens en Russie.

Didier Deschamps a évoqué le sacre mondial de l’équipe de France en Russie en 2018, et notamment la demi-finale contre la Belgique (1-0). Un match remporté, mais que le sélectionneur des Bleus n’a pas franchement apprécié dans le contenu.

"J'étais même un peu énervé de voir mon équipe jouer si bas. Mais les joueurs se sentaient forts ainsi", a lâché Deschamps lors d'un entretien avec L'Équipe. "On a défendu bas, c'est vrai, mais on a très bien défendu, en effectuant très peu de fautes. Cela ne servait à rien de s'égosiller sur le bord du terrain. J'ai eu une première vie, je sais très bien que si l'entraîneur insuffle, donne une idée directrice, ce sont les joueurs qui décident sur le terrain. Je ne les télécommande pas", explique-t-il.

Dans cette épopée, il a préféré une autre rencontre bien plus spectaculaire. "L'Argentine (victoire 4-3 en 8es de finale), il y a tellement d'émotions, de sentiments. Sur ce match, les deux équipes ont eu la même attitude, elles ont reculé quand elles ont mené. À 2-1, l'Argentine nous a laissé le ballon et nous a permis de revenir dans le match. Même si on peut mieux faire défensivement, c'est le match qui change notre Coupe du monde. Je préfère celui-là, il n'y a pas photo", ajoute Deschamps.