Chacun à son avis au petit jeu de comparaison entre les deux meilleurs joueurs de la planète, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

David Beckham a fait son choix entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Dans des propos rapportés à l’agence de presse nationale argentine Telam et repris par AS, le président de l’Inter Miami a accordé sa préférence à la Pulga.

"C’est incroyable pour le football de les avoir tous les deux mais Messi est unique en tant que joueur et il n’y en a pas d’autres comme lui. Cristiano n’atteint pas son niveau mais ils sont tous les deux au-dessus du reste", a-t-il raconté.

L’Anglais a évoqué le quart du finale retour de la Ligue des Champions 2012-2013 entre le Barça et le PSG, période durant laquelle il portait le maillot parisien pour illustrer ses propos. "On menait au score. Il est entré et a permis à Barcelone d’égaliser (passe décisive pour Pedro)." Ce but avait alors permis au club Blaugrana de se qualifier pour les demi-finales.