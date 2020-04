Associés, Thibaut Courtois et le Standardman ShadooW défendront les couleurs de l'équipe nationale

ShadooW, Thibaut Courtois et le compte des Diables Rouges ont confirmé l'information sur les réseaux sociaux. Le spécialiste FIFA du Standard et le portier du Real Madrid seront associés, cette semaine, et affronteront le Luxembourg et l'Angleterre cette semaine.

La première rencontre, qui opposera les deux hommes aux Luxembourgeois, aura lieu mardi et sera, forcément, à suivre en direct sur Twitch.

In the next two days, I’m playing for the Belgian eDevils with the talented @RSCL_ShadooW. Ready to take on Luxemburg and England this week in the #StayAndPlayCup. ⚽🔴 #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/1pBj9uz1cl