Christian Vieri adoube Romelu Lukaku : "Un vrai taureau !"

Romelu Lukaku a séduit les supporters de l'Inter Milan, mais également ses illustres prédécesseurs : l'ancien attaquant et icone des Nerazzuri Christian Vieri est fan du Diable Rouge.

Le légendaire attaquant italien Christian Vieri (190 matchs, 122 buts pour l'Inter Milan) est persuadé que Romelu Lukaku est son digne héritier chez les Nerazzuri, comme il s'en est expliqué au Daily Mail. "Il a cette taille et cette puissance que j'avais à l'époque. Il est très fort du pied gauche, a une détente incroyable", déclare Vieri. "Il comptabilise déjà 17 buts pour une première saison en Italie, ce qui est un résultat franchement extraordinaire pour un joueur habitué à la Premier League".

Les deux hommes ont déjà échangé et Lukaku lui-même n'avait pas caché, à l'époque, son admiration pour Christian Vieri. L'ancien international italien estime qu'Antonio Conte a sa part dans le succès du Belge : "L'impression que j'ai est que Conte prend en compte tous les détails et peut vraiment optimiser le potentiel de Lukaku. En Serie A, si vous avez un physique exceptionnel et que vous travaillez beaucoup, vous pouvez détruire n'importe quelle défense". Et le physique exceptionnel, Romelu l'a à coup sûr ... "Quand il est à 100%, Lukaku est un taureau", conclut Christian Vieri.