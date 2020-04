🎥 Notre top 3 des matchs de la saison de Charleroi

Le Sporting de Charleroi a brillé cette saison et nous avons décidé de revenir sur trois victoires victoires qui ont permis aux Zèbres de s'inviter sur le podium de la Pro League.

La plus symbolique : le retour de Felice Mazzu au Mambourg

Si Charleroi avait déjà joliment dompté l’Antwerp et accroché La Gantoise, c’est sans doute lors du troisième match de la saison à domicile, le vendredi 13 septembre, que le Mambourg a vécu son premier très grand frisson de l’exercice 2019-2020. Et pour cause: c’est Felice Mazzu, ni plus ni moins, qui débarque, avec les champions en titre, à Charleroi.

Les supporters n’ont pas oublié les services rendus par le nouveau coach de Genk et lui réservent un superbe accueil. Mais pas question pour autant pour le Sporting de faire des cadeaux à son ancien mentor. Au terme d’un match parfaitement maîtrisé par les Carolos, et grâce à un tout bon Morioka, buteur sur penalty, puis passeur décisif pour Shamar Nicholson, Charleroi s’offre le scalp des champions en titre.

Le plus attendu: le Standard, enfin dompté

S’il n’y avait qu’une seule soirée à retenir de cette folle saison, les supporters de Charleroi opteraient peut-être pour celle du 1er mars 2020. Cinq ans après sa dernière victoire contre son rival numéro 1, le Sporting remet enfin le couvert dans un stade, comme toujours pour les chocs wallons, chauffé à blanc.

Dorian Dessoleil allume la première mèche sur coup-franc, et Shamar Nicholson offre au Mambourg l'explosion de joie attendue. Au-dessus des Rouches ce soir-là, les Zèbres confirment et s’offrent une victoire de prestige (2-0).

Le plus impressionnant : la forteresse gantoise éparpillée

Avant la venue du Sporting de Charleroi, la Ghelamco Arena est une forteresse indomptable. Les Buffalos n’y ont plus connu la défaite depuis près d’un an et y sont invaincus depuis le début de la saison (21 matchs sans défaite). Pas de quoi impressionner les Zèbres qui, après avoir loupé le coche de peu à Bruges et à l’Antwerp, s’offrent leur victoire référence de la saison en déplacement.

Sans doute galvanisés par leur démonstration contre le Standard la semaine précédente, les hommes de Karim Belhocine démarrent cette rencontre pied au plancher et ne font d’une bouchée de Buffalos médusés. Shamar Nicholson, Marco Ilaimaharitra, Mamadou Fall et Kaveh Rezaei s’en donnent à cœur joie, le Sporting revient à un petit point de la deuxième place et s’offre la marque record de 54 points en phase classique.