Le président de Courtrai propose une date cible pour la nouvelle saison et veut supprimer la D1B

Le fait est que les clubs devront jouer sans public au début de la prochaine saison. Cependant, cela signifierait des problèmes de revenus majeurs dans de nombreux clubs. C'est pourquoi le président de Courtrai, Joseph Allijns, voit les choses différemment.

"Si nous devons commencer la compétition sans public, nous aurons des ennuis, surtout si cela prend du temps", explique-t-il à Het Nieuwsblad.

"Mais nous ne serons pas seuls puisque de nombreuses équipes seront dans le même cas. Les plus grands clubs souffriront également. On parlera bientôt d'un million et demi de pertes en quatre matches sans public. C'est pourquoi je préférerais lancer la nouvelle saison uniquement fin août, début septembre. Avec un peu de chance, nous devrions jouer seulement quelques matchs sans public. "

Il veut également se débarrasser de la D1B. "Cela ne fonctionne pas", explique Allijns. "Il doit y avoir une première division avec deux niveaux amateurs en dessous: un flamand et un wallon. Les clubs professionnels qui ne sont pas dans la Jupiler Pro League - il n'y en aura pas beaucoup - peuvent alors y jouer et obtenir leur promotion s'ils sont en règle avec leur licence."