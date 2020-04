Georges-Louis Bouchez ambitieux : "Les Francs-Borains en D1A, c'est un objectif"

C'est l'annonce du jour : Georges-Louis Bouchez, président du MR, a été intronisé président du Royal Francs-Borains, fraîchement promu en D1 Amateurs après son titre à l'échelon du dessous.

Quelle drôle de journée au Stade Robert Urbain de Boussu ! Ce jeudi déjà, les Francs-Borains nous aguichent : un mail convie la presse à une conférence de presse, la première du genre en cette période de confinement, pour une annonce "exceptionnelle". Pour que Roland Louf, directeur général du RFB, prenne le risque d'organiser un tel événement durant cette crise sanitaire, il valait mieux qu'elle le soit - exceptionnelle. Et notre curiosité était piquée, d'autant que la perspective d'une conférence de presse et d'une impression de normalité en cette période particulière n'était pas pour nous déplaire.

Une organisation digne d'un club professionnel

Interdiction de se louper quand, par la force des choses, l'organisation d'une simple conférence de presse devient une attraction qui sera bien plus suivie que dans d'autres circonstances. "L'idée est d'offrir un bol d'air dans cette période de confinement, tout en respectant la distanciation sociale", explique Roland Louf en début de conférence de presse.

Et le club a mis les petits plats dans les grands : sur ... la pelouse se trouvent des sièges, à distance acceptable, mais aussi des tables hautes pour le verre et le buffet de l'amitié en après-conférence. Le tout accompagné de masques, de gel et de gants pour assurer un total respect des normes. Une organisation franchement digne d'un club des divisions supérieures (voire meilleure que chez certains).

Le directeur général des Francs-Borains ne nous fait pas languir longtemps, après avoir plaisanté sur les suppositions des uns et des autres au sujet de cette annonce exceptionnelle qui nous attend : "Beaucoup ont cru que c'était, malgré tout, l'annonce de la fusion avec Mons-Quévy. Ce n'était plus possible depuis mi-avril. Certains ont pensé à un investissement de Marouane Fellaini (qui a débuté au RFB), à l'arrivée d'Enzo Scifo ...". Rien de tout ça : c'est l'arrivée de Georges-Louis Bouchez à la présidence du club borain qui est célébrée en grande pompe, avec un petit côté surréaliste quand on sait que le président du MR est attendu quelques heures plus tard au Conseil de Sécurité qui doit décider de l'avenir du (dé)confinement de tout un pays.

Un discours ambitieux mais clair

Georges-Louis Bouchez arrive avec un projet en plusieurs années mais surtout un discours qui se veut clair : "La D1 Amateurs, c'est un point de bascule. On ne peut pas rester plusieurs années ici sans se fixer d'objectif clair : soit il est réaliste de parler de football professionnel, soit ça ne le sera pas et il faudra réorganiser le club pour se concentrer sur les jeunes et sur un rôle de formation", explique-t-il.

Mais l'idée de base des Francs-Borains en arrivant en D1 Amateurs est de rapidement viser une stabilisation et une progression. "Aucun club n'arrive pour jouer le maintien. Mais je pense que nous avons déjà un club sain et structuré qui peut s'installer fermement en D1 Amateurs. L'ambition, elle est claire : c'est le stade supérieur, c'est le football professionnel", lance GLB. "Il y a évidemment cette inconnue liée à l'avenir du football en Pro League : D1B ou pas ? Mais pour répondre à la question clairement : oui, idéalement et si absolument tout se passe comme prévu, la D1A à l'horizon 2024 est plausible".

Mais pas question de rejouer la fable de la grenouille et du boeuf au Stade Robert Urbain. "Il ne faudra pas avoir peur de limiter ses ambitions à un moment donné si on se rend compte qu'il faut progresser plus lentement pour que la gestion reste saine. Le club est sain actuellement, tout a été magnifiquement géré et le RFB est cité en exemple par la Commission des Licences", souligne le nouveau président des Francs-Borains. "Mais la progression du club ne pourra pas se faire au détriment de l'école des jeunes. On ne peut pas non plus demander l'aide des pouvoirs publics pour ensuite disparaître. Une gestion saine donne confiance aux partenaires privés et publics".

Plutôt Fabien Debecq que Mehdi Bayat ?

Reste une question : que vient faire Georges-Louis Bouchez au RFB ? On imagine difficilement plus ingrat que le rôle de dirigeant de club dans un football amateur belge en reconstruction permanente, dans une région qui peine à s'unifier derrière un projet - et sur le plan personnel et humain, comme en témoignent les nombreux commentaires sceptiques sur les réseaux, l'omniprésent président libéral ne pourra pas éviter les critiques concernant sa façon de se mettre au premier plan. Un côté Narcisse probablement assumé, mais qui ne sera pas dans sa façon de faire à Boussu, affirme-t-il.

"Chacun doit rester à sa place. Ce que je peux apporter, ce sont des connexions, une vision, une structure et un effet de levier ; quand je vois les réactions que j'ai déjà pu constater sur les réseaux en quelques minutes ...", sourit le président du MR ... qui insiste : "Les Francs-Borains ne sont pas le club d'un parti politique, mais d'une région. L'arrivée de Carlo Di Antonio (bourgmestre CDH de Dour, nda) au poste de vice-président de l'école de jeunes en est une preuve". Alors, Georges-Louis Bouchez, nouveau Mehdi Bayat du RFB ? "Même si on me dit parfois que nous avons des ressemblances physiques, je serai plus proche du profil de Fabien Debecq (président assez discret du Sporting Charleroi, nda)", conclut-il en souriant.