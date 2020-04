Quel visage pour Lokeren-Temse en D2 amateurs? Le coach répond

Le KSC Lokeren-Temse verra le jour la saison prochaine en D2 amateurs et c'est un ancien joueur de Pro League qui sera aux commandes: Yves Van Der Straeten, actuel coach de Tamise, restera en place.

L'ancien gardien de l'Antwerp, de Maritimo et du Lierse est en place depuis trois ans et sera donc encore là après la fusion entre le KSC Temse et le Sporting Lokeren. "Je dois être le seul qui ait l'expérience de la première division", nous explique le natif de Berlare.

Et sa première mission sera de concocter un noyau capable de jouer les premiers rôles en D2 amateurs. "Il y a 15 joueurs sous contrat pour la saison prochaine et j'aimerais travailler avec un noyau de 21 joueurs de champs et de trois gardiens."

Comment construire ce noyau? Le coach a sa petite idée sur la question. "Certains joueurs du centre de formation de lokekren vont faire le bond. Ils pourront ainsi grandir en D2 amateurs et, à termes, viser un cran plus haut."