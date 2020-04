Wolverhampton champion ... d'e-Premier League !

En l'absence de football, la Premier League avait organisé son e-Premier League Invitational, faisant s'affronter (sur FIFA 20) non pas des e-sportifs mais bien des joueurs professionnels de chaque club.

La finale opposait Diogo Jota, coéquipier de Leander Dendoncker à Wolverhampton, à Trent Alexander-Arnold, le défenseur latéral de Liverpool. Le joueur des Reds avait éliminé en demi-finale Raheem Sterling (Manchester City) au but en or, mais a dû s'incliner en finale face à Jota : le Portugais s'est imposé lui aussi aux prolongations et via un but en or pour remporter cette première "e-Premier League Invitational", diffusée en direct sur les réseaux !